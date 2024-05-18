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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБальзам "Вигор"Цены в аптеках

Бальзам "Вигор" раствор оральный бутылка 250 мл, №1 - Запорожье (392696) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (12)
56,51
Экономия: -3,66 грн
52,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (9)
56,02
Экономия: -2,98 грн
53,04 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (12)
56,96
Экономия: -2,96 грн
54,00 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (1)
51,96
Экономия: -1,53 грн
50,43 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
Всего: упаковка (11)
50,20
Экономия: -2,38 грн
47,82 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (2)
54,73
Экономия: -2,23 грн
52,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Всего: упаковка (9)
57,70
Экономия: -2,80 грн
54,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
56,54
Экономия: -3,47 грн
53,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7)
59,25
Экономия: -2,65 грн
56,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (7)
56,05
Экономия: -2,98 грн
53,07 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
Всего: упаковка (20)
55,14
Экономия: -2,29 грн
52,85 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 56
Всего: упаковка (1)
52,75
Экономия: -1,68 грн
51,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (2)
56,35
Экономия: -3,28 грн
53,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Пастеровская, 106/3
Всего: упаковка (10)
54,76
Экономия: -1,69 грн
53,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (4)
58,70
Экономия: -3,80 грн
54,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Харьковская, 36/1
Всего: упаковка (5)
52,85
Экономия: -2,43 грн
50,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (3)
58,34
Экономия: -2,34 грн
56,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 1
Всего: упаковка (16)
50,49
Экономия: -1,73 грн
48,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ромны, ул. Руденко, 23
Всего: упаковка (1)
49,20
Экономия: -2,39 грн
46,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (10)
50,86
Экономия: -2,10 грн
48,76 грн