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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБальзам "Вигор"Цены в аптеках

Бальзам "Вигор" раствор оральный бутылка 500 мл, №1 - Запорожье (187675) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
101,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
115,00
Экономия: -14,29 грн
100,71 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
115,76
Экономия: -16,92 грн
98,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
95,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
118,99
Экономия: -22,86 грн
96,13 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
101,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
101,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (23)
112,50
Экономия: -16,37 грн
96,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
114,45
Экономия: -13,62 грн
100,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (4)
100,57 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
101,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
101,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5)
113,69
Экономия: -16,13 грн
97,56 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
101,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
101,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (15)
115,31
Экономия: -17,80 грн
97,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
113,71
Экономия: -17,20 грн
96,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
101,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
101,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (6)
115,56
Экономия: -18,03 грн
97,53 грн