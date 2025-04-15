Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Базарная, 28
4.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека копейка
Запорожье, ул. Деповская, 126
4.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
8.2 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
В городах рядом
Мед-сервис
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
78.7 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Каменское, бульв. Строителей, 7
94.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
131.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
288,64
Экономия при брони: -20,14 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
133.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
136.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Близнюки, ул. Свободы, 10
151.2 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
197.5 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека копейка
Полтава, ул. Европейская, 21
198.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
227.2 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
227.4 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
240.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
247.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
249.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
250.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
251.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
288.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis