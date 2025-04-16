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Ипатон
®
(Ipaton)
Ипатон
®
(Ipaton)
Николаев
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Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
342,94
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
396,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
149.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
169,16
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
150.4 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
332,72
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
154.5 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
288,64
Экономия при брони:
-20,14 грн
268,50
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
345,48
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
384,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
343,78
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
258.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
166,12
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
259.7 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
332,15
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
260.4 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
343,27
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
260.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
301,02
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
264.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
309,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
267.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
319,60
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
278.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
392,26
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
299.4 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
282,85
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
342.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
374,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
350.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
326,92
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
350.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
397,68
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 99/8
350.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
281,85
грн
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