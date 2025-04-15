Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
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Винники, ул. Винная Гора, 5
8.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
279,76
Экономия при брони: -11,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 128
115.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Лучаковского, 14
115.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
118.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 5/1
137.3 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
180.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 113
223.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
226.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Капитановка, ул. Соборная, 6
445.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
465.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
468.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-Ж
479.5 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
488.3 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
497.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis