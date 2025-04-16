Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
288,64
Экономия при брони: -20,14 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
114.2 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
116.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
133.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
134.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
135.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
135.5 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
165.2 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
196.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
204.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
205.5 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
210.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
236.3 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, просп. Владимирский, 99/8
236.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis