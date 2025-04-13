Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
107.3 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Близнюки, ул. Свободы, 10
128.3 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
129.7 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
130.5 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
182.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
196.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
203.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
232.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, просп. Владимирский, 99/8
233.3 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
254.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
254.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
254.5 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
257.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 41 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 40
307.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
308.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
288,64
Экономия при брони: -20,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
312.7 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis