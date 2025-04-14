Киев
Ипатон® (Ipaton)

Ипатон® (Ipaton)

Днепр (адрес не указан)
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В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
21.7 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
309,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
32.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
319,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
73.4 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
332,15 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
74.2 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
301,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
74.3 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
343,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
77.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
166,12 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Близнюки, ул. Свободы, 10
124.7 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
368,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
128.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
326,92 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 12 мин
Полтава, ул. Европейская, 21
128.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
325,31 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 12 мин
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
129.3 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
288,64
Экономия при брони: -20,14 грн
268,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
132.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
332,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
134.7 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
169,16 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
173.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
374,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
178.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
167,89 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
193.3 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
394,76 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
194.2 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
385,32 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
394,76 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
198.7 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
384,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
198.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
345,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
224.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
397,68 грн
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