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Ипатон
®
(Ipaton)
Ипатон
®
(Ipaton)
Чернигов
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Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
393,74
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-Ж
126.5 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
361,10
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
405,36
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
343,88
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Капитановка, ул. Соборная, 6
140.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
300,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 99/8
202.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
281,85
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
203.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
397,68
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
235.2 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
392,26
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Засумская, 1
252.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
390,36
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
255.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
374,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
290.7 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
167,89
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
313.4 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
325,31
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
313.5 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
326,92
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
313.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
343,78
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
339.5 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
384,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
339.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
345,48
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
365.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
345,70
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
385.1 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
394,76
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
386.2 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
394,76
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
392.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
385,32
грн
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