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Ациклостад® крем 5 % туба 2 г, №1 - Запорожье (32342) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
111,29
Экономия: -14,45 грн
96,84 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
99,43
Экономия: -5,43 грн
94,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
84,98
Экономия: -3,73 грн
81,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
103,79
Экономия: -6,66 грн
97,13 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
107,29
Экономия: -6,39 грн
100,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
92,34
Экономия: -3,85 грн
88,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
103,74
Экономия: -6,90 грн
96,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
109,55
Экономия: -12,35 грн
97,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
94,44
Экономия: -4,25 грн
90,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
105,51
Экономия: -6,61 грн
98,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
93,20
Экономия: -5,87 грн
87,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
92,58
Экономия: -4,25 грн
88,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
108,69
Экономия: -11,93 грн
96,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
105,42
Экономия: -4,42 грн
101,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
Всего: упаковка (1)
85,50
Экономия: -3,29 грн
82,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
93,35
Экономия: -4,15 грн
89,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (2)
77,84
Экономия: -3,90 грн
73,94 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
102,96
Экономия: -5,96 грн
97,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
90,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
91,55
Экономия: -5,21 грн
86,34 грн