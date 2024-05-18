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Бальзамический линимент (по Вишневскому) линимент туба 40 г, №1 - Запорожье (99379) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
86,00
Экономия: -30,00 грн
56,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (3)
72,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (4)
64,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
77,50
Экономия: -15,33 грн
62,17 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
77,00
Экономия: -21,00 грн
56,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
72,97 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
72,99
Экономия: -10,82 грн
62,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
72,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
71,02
Экономия: -8,42 грн
62,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
70,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
64,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
67,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (3)
72,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
70,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
67,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (3)
72,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
73,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (5)
76,99
Экономия: -14,82 грн
62,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (2)
72,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (13)
73,78 грн