Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В Всего: упаковка (1) 74,00 Экономия: -22,40 грн 51,60 грн Забронировать

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Вишневец, пл. Шевченко Тараса, 27 Всего: упаковка (3) 61,10 Экономия: -9,50 грн 51,60 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23 Всего: упаковка (2) 56,00 Экономия: -9,00 грн 47,00 грн Забронировать

Ровнолики Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Березно, ул. Андреевская, 48 Всего: упаковка (1) 61,10 грн