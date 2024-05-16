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Бальзамический линимент (по Вишневскому) линимент банка 40 г, №1 - Киев (6126) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (3)
52,35 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
70,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
70,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
50,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (4)
68,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
68,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
68,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
59,91
Экономия: -8,50 грн
51,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
62,74
Экономия: -10,83 грн
51,91 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (4)
69,00
Экономия: -21,00 грн
48,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (2)
62,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (1)
61,82
Экономия: -9,71 грн
52,11 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 137
Всего: упаковка (1)
66,10 грн
Техмедсервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, ул. Гоголя, 14
Всего: упаковка (1)
67,84 грн
Челси плюс
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Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
Всего: упаковка (1)
60,90 грн
Аптека есть все, что врач прописал
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Открыто Закроется в 17:00
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
Всего: упаковка (2)
72,90 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом