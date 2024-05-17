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Бальзамический линимент (по Вишневскому) линимент туба 40 г в пачке, №1 - Одесса (411817) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (4)
69,37
Экономия: -8,74 грн
60,63 грн
В других городах:
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (2)
72,38
Экономия: -5,43 грн
66,95 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (3)
72,39
Экономия: -5,43 грн
66,96 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (3)
73,88
Экономия: -9,30 грн
64,58 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (5)
73,18
Экономия: -5,49 грн
67,69 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (5)
69,37
Экономия: -8,74 грн
60,63 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
44,90 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (3)
55,10 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Скорики, ул. Криничная, 1-Б
Всего: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
76,68
Экономия: -9,66 грн
67,02 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
Всего: упаковка (1)
65,00 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Патриотов Украины, 156/19
Всего: упаковка (2)
91,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Мирное, ул. Центральная, 21
Всего: упаковка (1)
73,80 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Бродовская, 5
Всего: упаковка (4)
63,00 грн
Фармсвит здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 44
Всего: упаковка (5)
75,02 грн
Свит здоровья зжс
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Открыто Закроется в 16:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
Всего: упаковка (1)
75,50 грн
Свит здоровья зжс
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Открыто Закроется в 18:00
Чернигов, ул. Казацкая, 48
Всего: упаковка (2)
69,90 грн
Свит здоровья зжс
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
Всего: упаковка (4)
75,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Волковича, 25
Всего: упаковка (2)
67,20 грн
Фармсвит
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Открыто Закроется через 48 мин
Мена, ул. Героев АТО, 7
Всего: упаковка (7)
76,41 грн