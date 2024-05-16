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Бальзамический линимент (по Вишневскому) линимент туба 40 г, №1 - Львов (14128) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
65,97
Экономия: -9,58 грн
56,39 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
66,25
Экономия: -6,39 грн
59,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (15)
66,22
Экономия: -9,82 грн
56,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (15)
65,41
Экономия: -5,55 грн
59,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (12)
66,33
Экономия: -9,52 грн
56,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (13)
66,67
Экономия: -9,84 грн
56,83 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
57,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (23)
65,66
Экономия: -5,80 грн
59,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (5)
66,33
Экономия: -9,63 грн
56,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (21)
65,62
Экономия: -6,92 грн
58,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (1)
72,81
Экономия: -22,14 грн
50,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (11)
66,06
Экономия: -9,29 грн
56,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (5)
66,47
Экономия: -7,71 грн
58,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (11)
65,18
Экономия: -8,33 грн
56,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (24)
64,93
Экономия: -8,15 грн
56,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (19)
65,31
Экономия: -8,33 грн
56,98 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (2)
39,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (10)
67,37
Экономия: -5,27 грн
62,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (20)
64,92
Экономия: -2,84 грн
62,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (18)
65,10
Экономия: -8,30 грн
56,80 грн