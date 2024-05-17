Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВААНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАПрочие антисептики и дезинфектантыРазличные препаратыБальзамический линимент (по Вишневскому)Цены в аптеках

Бальзамический линимент (по Вишневскому) линимент туба 40 г, №1 - Одесса (14088) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
61,71
Экономия: -3,07 грн
58,64 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
62,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
69,79
Экономия: -8,88 грн
60,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
65,02
Экономия: -4,12 грн
60,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (3)
78,99
Экономия: -21,33 грн
57,66 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
65,96
Экономия: -4,96 грн
61,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
66,49
Экономия: -5,58 грн
60,91 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
69,29
Экономия: -6,17 грн
63,12 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (4)
63,97
Экономия: -7,06 грн
56,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
66,20
Экономия: -5,26 грн
60,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
63,60
Экономия: -3,61 грн
59,99 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
67,00
Экономия: -6,09 грн
60,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
64,33
Экономия: -11,23 грн
53,10 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
65,16
Экономия: -4,25 грн
60,91 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
68,99
Экономия: -11,33 грн
57,66 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (5)
66,18
Экономия: -9,18 грн
57,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (2)
70,84
Экономия: -12,03 грн
58,81 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
69,30
Экономия: -10,49 грн
58,81 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
68,32
Экономия: -11,32 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
70,73
Экономия: -11,92 грн
58,81 грн