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Бальзамический линимент (по Вишневскому) линимент туба 40 г, №1 - Львов (14088) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеке
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
66,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
63,87
Экономия: -7,27 грн
56,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
56,74 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
65,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (5)
68,22
Экономия: -11,59 грн
56,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -26,33 грн
57,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
66,99
Экономия: -9,33 грн
57,66 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
65,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
70,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
64,12
Экономия: -7,18 грн
56,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
81,99
Экономия: -24,33 грн
57,66 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (3)
61,50
Экономия: -3,84 грн
57,66 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (2)
61,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
67,63
Экономия: -10,62 грн
57,01 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
69,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 87
Всего: упаковка (2)
66,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
67,38
Экономия: -10,46 грн
56,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тершаковцев, 1
Всего: упаковка (1)
67,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
64,48
Экономия: -5,63 грн
58,85 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (2)
69,99
Экономия: -12,33 грн
57,66 грн