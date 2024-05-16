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Бальзамический линимент (по Вишневскому) линимент туба 40 г, №1 - Киев (14088) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 325 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
60,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (7)
60,47 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -26,33 грн
57,66 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (6)
68,80
Экономия: -10,54 грн
58,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (6)
88,60
Экономия: -25,60 грн
63,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
71,08
Экономия: -14,05 грн
57,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
58,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (5)
89,30
Экономия: -26,90 грн
62,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
71,75
Экономия: -16,71 грн
55,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
72,50
Экономия: -14,84 грн
57,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
69,95
Экономия: -13,03 грн
56,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (3)
70,97
Экономия: -13,94 грн
57,03 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (3)
89,30
Экономия: -26,90 грн
62,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (5)
73,50
Экономия: -15,24 грн
58,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (4)
86,30
Экономия: -26,14 грн
60,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
67,24
Экономия: -10,32 грн
56,92 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (1)
73,50
Экономия: -22,04 грн
51,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
70,56
Экономия: -13,64 грн
56,92 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (2)
86,30
Экономия: -26,14 грн
60,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
65,68
Экономия: -14,29 грн
51,39 грн