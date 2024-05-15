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Бальзамический линимент (по Вишневскому) линимент туба 40 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (14088) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5)
68,94
Экономия: -11,96 грн
56,98 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
66,63
Экономия: -9,65 грн
56,98 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
66,99
Экономия: -9,32 грн
57,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
65,30
Экономия: -8,77 грн
56,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
72,47
Экономия: -15,53 грн
56,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
67,99
Экономия: -10,32 грн
57,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
68,56
Экономия: -12,03 грн
56,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
66,35
Экономия: -15,47 грн
50,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
66,43
Экономия: -9,48 грн
56,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
66,50
Экономия: -9,55 грн
56,95 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
69,02
Экономия: -18,14 грн
50,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
64,81
Экономия: -5,51 грн
59,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
64,94
Экономия: -8,08 грн
56,86 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
65,26
Экономия: -8,40 грн
56,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
66,99
Экономия: -9,32 грн
57,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
62,52
Экономия: -3,12 грн
59,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
63,34
Экономия: -6,48 грн
56,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (2)
63,62
Экономия: -6,61 грн
57,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (6)
72,99
Экономия: -15,32 грн
57,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
65,04
Экономия: -8,20 грн
56,84 грн