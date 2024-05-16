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Анузол суппозитории ректальные стрип, №10 - Харьков (13838) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 421 аптеке
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (3)
127,52 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
105,93 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
118,17
Экономия: -5,97 грн
112,20 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
127,08 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
127,80 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
119,15 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5), стрип (1)
123,09
Экономия: -16,03 грн
107,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (4)
119,52 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (6)
119,82 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
120,11 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
119,59 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
129,90
Экономия: -20,70 грн
109,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
130,99
Экономия: -22,94 грн
108,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (4)
122,36 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (3)
120,51 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
112,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (10)
124,04
Экономия: -16,85 грн
107,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (4)
121,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
127,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
126,80 грн