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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер, №10 - Киев (222179) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (55)
7,26 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (20)
7,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-А
Всего: упаковка (2)
7,63
Экономия: -1,19 грн
6,44 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
Всего: упаковка (50)
8,33
Экономия: -1,89 грн
6,44 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (6)
6,98
Экономия: -0,98 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (30)
6,85
Экономия: -0,85 грн
6,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
Всего: упаковка (28)
7,46
Экономия: -1,02 грн
6,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б
Всего: упаковка (6)
7,46
Экономия: -1,02 грн
6,44 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 17:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (2)
7,30 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (60)
6,88
Экономия: -0,88 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 4
Всего: упаковка (3)
6,81
Экономия: -0,81 грн
6,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (3)
6,33
Экономия: -0,33 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (4)
6,85
Экономия: -0,85 грн
6,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хотин, ул. Олимпийская, 81
Всего: упаковка (58)
7,49
Экономия: -1,05 грн
6,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:30
Коленковцы, ул. Главная, 86-А
Всего: упаковка (101)
6,24
Экономия: -0,08 грн
6,16 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/10
Всего: упаковка (1)
7,12
Экономия: -0,68 грн
6,44 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (20)
6,61
Экономия: -0,61 грн
6,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (48)
6,61
Экономия: -0,61 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (8)
5,84 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
7,50
Экономия: -1,50 грн
6,00 грн