Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер, №10 - Киев (222179) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Жолдифарм
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Всего: упаковка (55)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Аптека 3и
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Всего: упаковка (20)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Эстонская, 7
В других городах:
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
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Киев, ул. Мишуги Александра, 3-А
Подорожник
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Всего: упаковка (50)
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
Народная аптека
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Народная аптека
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Всего: упаковка (30)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Аптека
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Всего: упаковка (28)
Открыто Закроется в 20:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
Подорожник
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Всего: упаковка (6)
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Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (2)
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Подольск, ул. Соборная, 117/1
Народная аптека
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Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Народная аптека
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 4
Аптека интернет цен
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Народная аптека
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Подорожник
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Всего: упаковка (58)
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Хотин, ул. Олимпийская, 81
Здорова родина
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Коленковцы, ул. Главная, 86-А
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/10
Народная аптека
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Всего: упаковка (20)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Аптека интернет цен
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Всего: упаковка (48)
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Народная аптека
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Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Народная аптека
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Запорожье, ул. Северокольцевая, 15