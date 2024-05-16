К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Барвенково, ул. Центральная, 23 Всего: упаковка (166) 7,18 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новониколаевка, ул. Украинская, 14 Всего: упаковка (10) 6,92 Экономия: -0,92 грн 6,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Вольнянск, ул. Соборная, 6-А Всего: упаковка (10) 7,00 Экономия: -1,00 грн 6,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А Всего: упаковка (5) 7,16 Экономия: -1,16 грн 6,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12 Всего: упаковка (25) 6,61 Экономия: -0,61 грн 6,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Счастливая, 7 Всего: упаковка (3) 6,89 Экономия: -0,89 грн 6,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Запорожье, просп. Соборный, 129 Всего: упаковка (48) 6,61 Экономия: -0,61 грн 6,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 88 Всего: упаковка (8) 5,84 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1 Всего: упаковка (18) 6,32 Экономия: -0,32 грн 6,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Северокольцевая, 15 Всего: упаковка (1) 7,50 Экономия: -1,50 грн 6,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16 Всего: упаковка (38) 5,84 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1 Всего: упаковка (60) 6,88 Экономия: -0,88 грн 6,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 4 Всего: упаковка (3) 6,81 Экономия: -0,81 грн 6,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3 Всего: упаковка (3) 6,33 Экономия: -0,33 грн 6,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Магистральная, 12 Всего: упаковка (4) 6,85 Экономия: -0,85 грн 6,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16 Всего: упаковка (6) 6,98 Экономия: -0,98 грн 6,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17 Всего: упаковка (30) 6,85 Экономия: -0,85 грн 6,00 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ревуцкого, 12-А Всего: упаковка (1) 7,44 Экономия: -1,00 грн 6,44 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Мишуги Александра, 3-А Всего: упаковка (2) 7,63 Экономия: -1,19 грн 6,44 грн Забронировать

Жолдифарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Дегтяревская, 12/7 Всего: упаковка (55) 7,26 грн Забронировать