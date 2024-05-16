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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер, №10 - Харьков (222179) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Барвенково, ул. Центральная, 23
Всего: упаковка (166)
7,18 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (10)
6,92
Экономия: -0,92 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (10)
7,00
Экономия: -1,00 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (5)
7,16
Экономия: -1,16 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (25)
6,61
Экономия: -0,61 грн
6,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (3)
6,89
Экономия: -0,89 грн
6,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (48)
6,61
Экономия: -0,61 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (8)
5,84 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (18)
6,32
Экономия: -0,32 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
7,50
Экономия: -1,50 грн
6,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (38)
5,84 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (60)
6,88
Экономия: -0,88 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 4
Всего: упаковка (3)
6,81
Экономия: -0,81 грн
6,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (3)
6,33
Экономия: -0,33 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (4)
6,85
Экономия: -0,85 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (6)
6,98
Экономия: -0,98 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (30)
6,85
Экономия: -0,85 грн
6,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
Всего: упаковка (1)
7,44
Экономия: -1,00 грн
6,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-А
Всего: упаковка (2)
7,63
Экономия: -1,19 грн
6,44 грн
Жолдифарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (55)
7,26 грн