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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер в пачке, №100 - Одесса (182539) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (21), блистер (5)
48,68
Экономия: -7,23 грн
41,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (11), блистер (2)
47,98
Экономия: -2,38 грн
45,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (12), блистер (2)
47,13
Экономия: -1,53 грн
45,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (24), блистер (8)
78,41
Экономия: -9,96 грн
68,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (39), блистер (5)
47,35
Экономия: -1,75 грн
45,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (3)
44,42
Экономия: -1,42 грн
43,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (9), блистер (7)
48,18
Экономия: -6,22 грн
41,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: таблетки (60)
44,39
Экономия: -2,39 грн
42,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
41,04
Экономия: -2,04 грн
39,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (14)
48,56
Экономия: -2,96 грн
45,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: упаковка (15), блистер (7)
47,38
Экономия: -5,42 грн
41,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
Всего: упаковка (23), блистер (9)
48,46
Экономия: -4,68 грн
43,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (24)
48,21
Экономия: -2,61 грн
45,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (3)
78,51
Экономия: -10,09 грн
68,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: таблетки (80)
48,09
Экономия: -2,49 грн
45,60 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
Всего: упаковка (30), блистер (3)
47,82
Экономия: -2,22 грн
45,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: таблетки (60)
44,49
Экономия: -1,49 грн
43,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (33)
47,41
Экономия: -1,81 грн
45,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
76,69
Экономия: -8,22 грн
68,47 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
Всего: упаковка (1)
71,99
Экономия: -7,08 грн
64,91 грн