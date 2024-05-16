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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер в пачке, №100 - Львов (182539) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 2/4-А
Всего: таблетки (50)
78,50
Экономия: -13,64 грн
64,86 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 1-А
Всего: таблетки (90)
79,30
Экономия: -14,44 грн
64,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Запорожская, 12
Всего: упаковка (1)
79,30
Экономия: -14,44 грн
64,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 40-А
Всего: упаковка (1)
79,30
Экономия: -14,44 грн
64,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
79,30
Экономия: -14,44 грн
64,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, пл. Рынок, 31
Всего: упаковка (3)
78,50
Экономия: -13,64 грн
64,86 грн
Ощад аптека
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Открыто Круглосуточно
Самбор, ул. Лемковская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
73,50
Экономия: -8,64 грн
64,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Самбор, ул. Валовая, 28/136
Всего: упаковка (1)
79,50
Экономия: -14,64 грн
64,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 15-А/174
Всего: упаковка (2)
77,99
Экономия: -13,13 грн
64,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 1
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -6,64 грн
64,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (2)
79,79
Экономия: -14,93 грн
64,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Волчинец, ул. Европейская, 3
Всего: упаковка (1)
78,50
Экономия: -13,64 грн
64,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
Всего: упаковка (3)
79,30
Экономия: -14,44 грн
64,86 грн
Ива-фарм
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Закрыто Открывается в 05:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 146-Г
Всего: упаковка (1)
79,16
Экономия: -14,30 грн
64,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Карпенко, 1
Всего: таблетки (30)
76,00
Экономия: -11,14 грн
64,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Монастыриска, ул. Шевченко Тараса, 62-А
Всего: таблетки (50)
78,50
Экономия: -13,64 грн
64,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
Всего: упаковка (2)
77,20
Экономия: -12,34 грн
64,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Ковельская, 47-А
Всего: упаковка (2)
71,50
Экономия: -6,64 грн
64,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 74
Всего: упаковка (2)
79,30
Экономия: -14,44 грн
64,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 7
Всего: упаковка (2)
79,30
Экономия: -14,44 грн
64,86 грн