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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер в пачке, №100 - Киев (182539) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
78,68
Экономия: -13,82 грн
64,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
73,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5), блистер (8)
74,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (3)
79,29
Экономия: -14,43 грн
64,86 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (3)
75,00
Экономия: -6,00 грн
69,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: таблетки (90)
73,50
Экономия: -8,64 грн
64,86 грн
Подорожник
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
79,29
Экономия: -14,43 грн
64,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
80,99
Экономия: -16,13 грн
64,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
73,99
Экономия: -9,13 грн
64,86 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4
Всего: упаковка (2)
75,99
Экономия: -11,13 грн
64,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 6-А
Всего: упаковка (6)
79,30
Экономия: -14,44 грн
64,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 3
Всего: упаковка (4)
77,50
Экономия: -12,64 грн
64,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (3)
79,29
Экономия: -14,43 грн
64,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 5
Всего: упаковка (1)
78,50
Экономия: -13,64 грн
64,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
Всего: упаковка (1)
78,43
Экономия: -13,57 грн
64,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
Всего: упаковка (3)
79,30
Экономия: -14,44 грн
64,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
77,50
Экономия: -12,64 грн
64,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
77,50
Экономия: -12,64 грн
64,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
Всего: упаковка (1)
75,50
Экономия: -10,64 грн
64,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
Всего: упаковка (3)
79,28
Экономия: -14,42 грн
64,86 грн