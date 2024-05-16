Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер в пачке, №100 - Киев (182539) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 38 аптеках
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Киев, пл. Независимости, 1
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Киев, ул. Крещатик, 13
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Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Свк фарм
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Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
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Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
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Киев, просп. Лобановского, 7/2
Ощад аптека
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Киев, пл. Оболонская, 4
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Киев, просп. Оболонский, 6-А
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Киев, просп. Тычины Павла, 3
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Киев, ул. Дорогожицкая, 17
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Киев, просп. Оболонский, 5
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Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
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Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
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Киев, просп. Оболонский, 22-В
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Васильковская, 34
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Всего: упаковка (1)
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Киев, просп. Голосеевский, 108/1
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Всего: упаковка (3)
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Киев, просп. Гузара Любомира, 28