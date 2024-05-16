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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер в пачке, №100 - Харьков (182539) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: таблетки (50)
73,99
Экономия: -9,15 грн
64,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
79,30
Экономия: -14,46 грн
64,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: таблетки (10)
77,38
Экономия: -9,51 грн
67,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
71,99
Экономия: -7,15 грн
64,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: таблетки (90)
75,91
Экономия: -11,07 грн
64,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: таблетки (30)
74,80
Экономия: -3,79 грн
71,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (2)
79,30
Экономия: -14,46 грн
64,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
74,99
Экономия: -10,15 грн
64,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Библика, 1-Б
Всего: упаковка (1)
79,30
Экономия: -14,46 грн
64,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (2)
79,30
Экономия: -14,46 грн
64,84 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: упаковка (2)
79,30
Экономия: -14,46 грн
64,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, 18
Всего: упаковка (3)
79,30
Экономия: -14,46 грн
64,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (1)
79,30
Экономия: -14,46 грн
64,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
75,99
Экономия: -11,15 грн
64,84 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
75,50
Экономия: -10,66 грн
64,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснополье, ул. Вокзальная, 3
Всего: таблетки (20)
79,49
Экономия: -14,65 грн
64,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
Всего: упаковка (1)
79,28
Экономия: -14,44 грн
64,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
76,50
Экономия: -11,66 грн
64,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1), блистер (7)
80,14
Экономия: -6,01 грн
74,13 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
Всего: упаковка (2)
75,99
Экономия: -11,15 грн
64,84 грн