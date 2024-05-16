Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер в пачке, №100 - Харьков (182539) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
Подробнее
Всего: таблетки (50)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: таблетки (10)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Подорожник
Подробнее
Всего: таблетки (90)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Аптека копейка
Подробнее
Всего: таблетки (30)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Библика, 1-Б
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, 18
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Подорожник
Подробнее
Всего: таблетки (20)
Закрыто Открывается в 08:00
Краснополье, ул. Вокзальная, 3
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (7)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15