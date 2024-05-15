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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер в пачке, №100 - Днепр (Днепропетровск) (182539) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (64)
78,50
Экономия: -13,66 грн
64,84 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (39)
73,99
Экономия: -9,15 грн
64,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
71,99
Экономия: -7,15 грн
64,84 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
73,28
Экономия: -7,28 грн
66,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
Всего: упаковка (2)
79,30
Экономия: -14,46 грн
64,84 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
Всего: упаковка (3)
75,99
Экономия: -11,15 грн
64,84 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (1)
77,50
Экономия: -12,66 грн
64,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вольногорск, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (1)
78,50
Экономия: -13,66 грн
64,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
79,30
Экономия: -14,46 грн
64,84 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: упаковка (2)
73,28
Экономия: -6,28 грн
67,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
73,28
Экономия: -6,28 грн
67,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
73,28
Экономия: -6,28 грн
67,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 28/2
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -7,66 грн
64,84 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: таблетки (90)
73,28
Экономия: -6,28 грн
67,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
Всего: таблетки (70)
79,29
Экономия: -14,45 грн
64,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
Всего: упаковка (2)
72,99
Экономия: -8,15 грн
64,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (2)
79,30
Экономия: -14,46 грн
64,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Красноград, пл. Базарная, 18
Всего: упаковка (3)
79,30
Экономия: -14,46 грн
64,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: упаковка (2)
79,30
Экономия: -14,46 грн
64,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-У
Всего: упаковка (2)
71,99
Экономия: -7,15 грн
64,84 грн