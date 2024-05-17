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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер в пачке, №20 - Одесса (182538) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
14,60 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
Всего: упаковка (1)
16,42
Экономия: -0,82 грн
15,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (6)
14,38
Экономия: -0,63 грн
13,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (17), блистер (1)
15,75
Экономия: -0,95 грн
14,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
Всего: упаковка (1)
17,30
Экономия: -1,54 грн
15,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (29)
17,53
Экономия: -1,77 грн
15,76 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4
Всего: упаковка (16), блистер (1)
15,57
Экономия: -0,77 грн
14,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (11)
15,89
Экономия: -0,69 грн
15,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (11), блистер (1)
15,76
Экономия: -0,96 грн
14,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (22)
16,32
Экономия: -0,92 грн
15,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
Всего: упаковка (2), блистер (1)
16,74
Экономия: -0,98 грн
15,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
Всего: упаковка (10), блистер (1)
16,55
Экономия: -0,95 грн
15,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (4)
16,12
Экономия: -0,92 грн
15,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
Всего: упаковка (3)
15,87
Экономия: -0,67 грн
15,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (7)
16,41
Экономия: -1,01 грн
15,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (7), блистер (1)
16,59
Экономия: -0,99 грн
15,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (3)
16,28
Экономия: -0,88 грн
15,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (6)
15,66
Экономия: -0,86 грн
14,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
Всего: упаковка (2)
15,42
Экономия: -0,83 грн
14,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (5)
16,58
Экономия: -0,82 грн
15,76 грн