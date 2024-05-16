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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер в пачке, №20 - Львов (182538) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
25,41
Экономия: -4,67 грн
20,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (4)
16,81
Экономия: -1,01 грн
15,80 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Малый Рынок, 9
Всего: упаковка (1)
25,41
Экономия: -4,67 грн
20,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
Всего: упаковка (4)
16,24
Экономия: -0,84 грн
15,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9-А
Всего: упаковка (7)
15,58
Экономия: -0,99 грн
14,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (5)
15,95
Экономия: -0,95 грн
15,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
Всего: упаковка (1)
15,26
Экономия: -0,67 грн
14,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (7), блистер (1)
16,20
Экономия: -0,60 грн
15,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
Всего: упаковка (4)
16,61
Экономия: -0,85 грн
15,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (6)
15,86
Экономия: -0,86 грн
15,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Всего: упаковка (12)
12,43
Экономия: -0,63 грн
11,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (19)
16,12
Экономия: -0,72 грн
15,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
Всего: упаковка (1)
17,08
Экономия: -1,32 грн
15,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (17), блистер (1)
15,44
Экономия: -0,64 грн
14,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (22)
16,02
Экономия: -0,62 грн
15,40 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4
Всего: упаковка (16), блистер (1)
15,42
Экономия: -0,62 грн
14,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (11)
16,08
Экономия: -0,88 грн
15,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (29)
17,46
Экономия: -1,70 грн
15,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
14,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (6)
14,64
Экономия: -0,89 грн
13,75 грн