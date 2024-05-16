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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер в пачке, №20 - Киев (182538) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (19)
16,12
Экономия: -0,72 грн
15,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Всего: упаковка (12)
12,43
Экономия: -0,63 грн
11,80 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (5)
16,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (4)
22,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
22,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (2)
20,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (6)
15,86
Экономия: -0,86 грн
15,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Соборная, 35
Всего: упаковка (4)
16,61
Экономия: -0,85 грн
15,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (7), блистер (1)
16,20
Экономия: -0,60 грн
15,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (22)
16,02
Экономия: -0,62 грн
15,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
Всего: упаковка (1)
17,08
Экономия: -1,32 грн
15,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (17), блистер (1)
15,44
Экономия: -0,64 грн
14,80 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4
Всего: упаковка (16), блистер (1)
15,42
Экономия: -0,62 грн
14,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (11)
16,08
Экономия: -0,88 грн
15,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (29)
17,46
Экономия: -1,70 грн
15,76 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: блистер (1)
17,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (11)
15,74
Экономия: -0,94 грн
14,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: таблетки (10)
16,82
Экономия: -1,75 грн
15,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
16,87
Экономия: -1,11 грн
15,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (5)
16,44
Экономия: -0,68 грн
15,76 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
Всего: упаковка (1)
15,26
Экономия: -0,67 грн
14,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (6)
15,52
Экономия: -0,72 грн
14,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
Всего: упаковка (2)
15,09
Экономия: -0,50 грн
14,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (7), блистер (1)
16,44
Экономия: -0,84 грн
15,60 грн