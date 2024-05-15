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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер в пачке, №20 - Днепр (Днепропетровск) (182538) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (1)
16,52
Экономия: -0,76 грн
15,76 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (63)
15,10
Экономия: -0,51 грн
14,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (75)
15,10
Экономия: -0,51 грн
14,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (7)
16,98
Экономия: -2,72 грн
14,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (1)
16,30
Экономия: -1,23 грн
15,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (8)
14,15
Экономия: -0,47 грн
13,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
Всего: упаковка (2)
15,78
Экономия: -0,78 грн
15,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (8)
17,06
Экономия: -1,30 грн
15,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:30
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (1)
16,55
Экономия: -0,95 грн
15,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
Всего: упаковка (7)
16,54
Экономия: -0,78 грн
15,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (11)
15,72
Экономия: -0,92 грн
14,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (7), блистер (1)
16,60
Экономия: -1,94 грн
14,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (1)
15,80
Экономия: -1,50 грн
14,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (12)
15,49
Экономия: -1,51 грн
13,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
16,53
Экономия: -0,77 грн
15,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
Всего: упаковка (7)
15,42
Экономия: -1,19 грн
14,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (5)
16,28
Экономия: -0,52 грн
15,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (6)
15,66
Экономия: -0,86 грн
14,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (3)
16,27
Экономия: -0,87 грн
15,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (7), блистер (1)
16,60
Экономия: -1,00 грн
15,60 грн