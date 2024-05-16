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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер, №10 - Киев (114619) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 335 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (9)
25,62
Экономия: -9,78 грн
15,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (16)
24,62
Экономия: -8,58 грн
16,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (13)
21,82
Экономия: -7,60 грн
14,22 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (19)
20,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (5)
24,44
Экономия: -0,73 грн
23,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (5)
23,11
Экономия: -7,29 грн
15,82 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (7)
18,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (65)
16,51 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (84)
16,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (21)
23,64
Экономия: -6,18 грн
17,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (8)
23,60
Экономия: -9,40 грн
14,20 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (5)
10,68 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 2
Всего: упаковка (20)
20,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (25)
16,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
19,86
Экономия: -4,03 грн
15,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (17)
23,54
Экономия: -8,66 грн
14,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (32)
23,63
Экономия: -8,20 грн
15,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (17)
24,44
Экономия: -0,73 грн
23,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (11)
22,77
Экономия: -7,92 грн
14,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (8)
24,50
Экономия: -9,07 грн
15,43 грн