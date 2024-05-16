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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер, №10 - Харьков (114619) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (9)
23,96
Экономия: -4,01 грн
19,95 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (101)
19,72
Экономия: -0,72 грн
19,00 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (54)
22,91
Экономия: -3,56 грн
19,35 грн
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Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (8)
18,20 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (27)
24,71
Экономия: -3,75 грн
20,96 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (99)
19,77
Экономия: -1,51 грн
18,26 грн
Аптека копейка
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Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (59)
20,69
Экономия: -3,15 грн
17,54 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (24)
21,98
Экономия: -5,58 грн
16,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (80)
16,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (33)
21,18
Экономия: -1,91 грн
19,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (4)
16,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (14)
22,19
Экономия: -1,29 грн
20,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (14)
19,82
Экономия: -1,07 грн
18,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (28)
24,55
Экономия: -4,28 грн
20,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (128)
23,52
Экономия: -2,32 грн
21,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (18)
21,96
Экономия: -1,21 грн
20,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (16)
23,76
Экономия: -8,85 грн
14,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (16)
24,62
Экономия: -7,00 грн
17,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (12)
22,90
Экономия: -8,00 грн
14,90 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (18)
21,00 грн