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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (114619) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (56)
19,92
Экономия: -1,17 грн
18,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6)
24,10
Экономия: -3,99 грн
20,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (94)
24,61
Экономия: -5,05 грн
19,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (282)
23,46
Экономия: -5,29 грн
18,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (39)
17,67 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (21)
19,41
Экономия: -1,81 грн
17,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (15)
25,78
Экономия: -5,59 грн
20,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (14)
24,65
Экономия: -6,48 грн
18,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (99)
20,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
20,39
Экономия: -2,22 грн
18,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (79)
19,43
Экономия: -0,98 грн
18,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (69)
19,32
Экономия: -1,72 грн
17,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (8)
23,89
Экономия: -6,26 грн
17,63 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (19)
19,74
Экономия: -2,14 грн
17,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (21)
17,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (9)
20,81
Экономия: -1,21 грн
19,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (126)
20,29
Экономия: -1,29 грн
19,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (16)
23,31
Экономия: -5,70 грн
17,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (14)
24,55
Экономия: -6,94 грн
17,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (9)
19,36
Экономия: -2,57 грн
16,79 грн