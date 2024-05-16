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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер, №50 - Киев (179809) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
30,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
30,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
30,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
27,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (4)
27,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: блистер (2)
27,80 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (4)
28,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
28,65 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Неманская, 6
Всего: упаковка (1)
24,30 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (5)
27,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (3)
27,16 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Эрнста Федора, 16
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6
Всего: упаковка (3)
27,16 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-Д
Всего: упаковка (1)
28,65 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 12
Всего: упаковка (1)
28,65 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (5)
27,17 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
29,46
Экономия: -1,03 грн
28,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (5)
27,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луговая (Оболонский), 12
Всего: упаковка (5)
29,40 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (5)
28,53 грн