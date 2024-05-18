Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВАХСПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ И АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИСпазмолитики в комбинации с прочими препаратамиБесалолЦены в аптеках

Бесалол таблетки блистер, №6 - Запорожье (29391) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
41,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
44,61
Экономия: -5,80 грн
38,81 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
40,82
Экономия: -2,23 грн
38,59 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (6)
37,64 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
40,83 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
45,50
Экономия: -9,33 грн
36,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
41,73
Экономия: -6,79 грн
34,94 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
37,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
34,33 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
39,78
Экономия: -2,03 грн
37,75 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
43,45
Экономия: -2,62 грн
40,83 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
40,84 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (9)
36,05 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
41,42
Экономия: -2,40 грн
39,02 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
42,58
Экономия: -3,75 грн
38,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (6)
44,97
Экономия: -9,02 грн
35,95 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
40,13
Экономия: -1,68 грн
38,45 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
40,60
Экономия: -1,69 грн
38,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
40,81
Экономия: -1,51 грн
39,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (4)
41,26
Экономия: -2,35 грн
38,91 грн