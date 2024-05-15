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Бесалол таблетки блистер, №6 - Днепр (Днепропетровск) (29391) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4)
42,97
Экономия: -2,52 грн
40,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
41,96
Экономия: -1,66 грн
40,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
40,79
Экономия: -1,49 грн
39,30 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
41,81
Экономия: -2,79 грн
39,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
42,97
Экономия: -2,18 грн
40,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (4)
31,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
42,81
Экономия: -1,66 грн
41,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (9)
38,24
Экономия: -2,80 грн
35,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3)
41,34
Экономия: -2,32 грн
39,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
41,86
Экономия: -6,23 грн
35,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (2)
35,51 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
41,28
Экономия: -4,03 грн
37,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (9)
34,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
43,70
Экономия: -4,62 грн
39,08 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
42,71
Экономия: -2,71 грн
40,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
40,77
Экономия: -3,62 грн
37,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (6)
34,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
42,66
Экономия: -3,12 грн
39,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
40,64
Экономия: -1,90 грн
38,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (2)
40,97
Экономия: -2,67 грн
38,30 грн