Амоксиклав® порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл флакон для приготовления 100 мл суспензии, №1 - Запорожье (104482) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
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Днепр, просп. Героев, 40
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Днепр, бульв. Славы, 28
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Не болей
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Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
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Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Наличие на 2024-05-20 - 16:00