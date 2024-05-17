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Амоксиклав® порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл флакон для приготовления 100 мл суспензии, №1 - Запорожье (104482) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
275,02
Экономия: -25,71 грн
249,31 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
299,89
Экономия: -42,89 грн
257,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
299,89
Экономия: -42,89 грн
257,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (1)
238,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
254,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
254,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
254,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
254,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
254,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
254,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
254,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
254,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
254,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
254,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
254,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
254,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
254,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
254,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
254,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
254,40 грн