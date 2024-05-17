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L-Тироксин-Фармак® таблетки 100 мкг, №50 - Одесса (36572) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
103,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
118,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
118,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
118,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
91,40 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
118,60 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
118,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
124,99
Экономия: -16,18 грн
108,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
118,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
118,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
118,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (2)
102,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
100,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
118,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
118,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
84,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
118,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
116,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (8)
114,63
Экономия: -13,62 грн
101,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
118,60 грн