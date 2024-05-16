L-Тироксин-Фармак® таблетки 100 мкг, №50 - Львов (36572) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 69 аптеках
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Львов, просп. Свободы, 49
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
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Львов, пл. Мицкевича, 6/7
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Львов, ул. Кулиша, 15
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Подорожник
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Львов, ул. Русовых, 1
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Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
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Львов, ул. Михновских, 31-А
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
Пульс
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 41 мин
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10