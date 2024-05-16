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L-Тироксин-Фармак® таблетки 100 мкг, №50 - Львов (36572) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
132,83
Экономия: -17,01 грн
115,82 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
116,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
118,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
106,27 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
118,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
105,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: таблетки (2)
96,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
118,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
118,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
118,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
118,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
118,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
118,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
127,50
Экономия: -18,55 грн
108,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
118,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
118,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
118,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
126,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
118,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
127,50 грн