Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (КРОМЕ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И ИНСУЛИНОВ)ТИРЕОТРОПНЫЕ СРЕДСТВАТИРЕОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫТиреоидные гормоныЛевотироксин натрийL-Тироксин-Фармак®Цены в аптеках

L-Тироксин-Фармак® таблетки 100 мкг, №50 - Киев (36572) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 306 аптеках
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
118,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
122,35 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
103,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
122,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
109,14 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
123,20 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
131,27
Экономия: -19,95 грн
111,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
118,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
122,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: таблетки (3)
117,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
121,69
Экономия: -6,49 грн
115,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
103,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
118,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
118,60 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
108,85
Экономия: -16,54 грн
92,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
123,39
Экономия: -15,60 грн
107,79 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
103,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
118,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
118,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
118,60 грн