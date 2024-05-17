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Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Запорожье (13025) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
160,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2), ампула (4)
141,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), ампула (1)
188,11
Экономия: -56,61 грн
131,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), ампула (4)
174,01
Экономия: -38,64 грн
135,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (4)
157,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
176,99
Экономия: -25,51 грн
151,48 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
160,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), ампула (3)
154,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
160,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
170,99
Экономия: -19,51 грн
151,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: ампула (8)
149,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), ампула (2)
176,76
Экономия: -37,68 грн
139,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: ампула (5)
151,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
157,42 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
160,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2), ампула (7)
179,11
Экономия: -44,44 грн
134,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), ампула (4)
174,02
Экономия: -38,24 грн
135,78 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
160,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), ампула (3)
185,19
Экономия: -48,31 грн
136,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), ампула (2)
168,59
Экономия: -40,09 грн
128,50 грн