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Альтан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер в пачке, №100 - Львов (87616) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
115,80 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
122,25
Экономия: -15,40 грн
106,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
99,55 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
113,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), блистер (1)
112,30
Экономия: -10,61 грн
101,69 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
96,34 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
118,99
Экономия: -17,35 грн
101,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
99,55 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
165,90
Экономия: -64,30 грн
101,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
134,99
Экономия: -33,35 грн
101,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
126,50
Экономия: -24,86 грн
101,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), блистер (4)
110,52
Экономия: -8,81 грн
101,71 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), блистер (4)
166,10
Экономия: -64,50 грн
101,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), блистер (4)
119,56
Экономия: -16,03 грн
103,53 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
111,50
Экономия: -9,86 грн
101,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
139,99
Экономия: -38,35 грн
101,64 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
98,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (106)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
107,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
115,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
147,99
Экономия: -46,35 грн
101,64 грн