Альтан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер в пачке, №100 - Харьков (87616) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 246 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: блистер (2)
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: блистер (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (4)
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 38
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А