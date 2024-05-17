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Белладонны экстракт суппозитории ректальные блистер в пачке, №10 - Львов (12735) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
82,51
Экономия: -10,39 грн
72,12 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 50 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
75,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
71,20
Экономия: -8,92 грн
62,28 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
77,50
Экономия: -11,03 грн
66,47 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
79,85 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
70,82 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
79,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
48,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (5)
68,30
Экономия: -3,35 грн
64,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
75,68
Экономия: -13,26 грн
62,42 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
79,85 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: суппозитории ректальные (5)
66,99
Экономия: -0,52 грн
66,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
84,99
Экономия: -18,52 грн
66,47 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
79,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
78,99
Экономия: -12,52 грн
66,47 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
79,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
79,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: суппозитории ректальные (5)
45,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -6,03 грн
66,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -17,52 грн
66,47 грн