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Бетиол® суппозитории ректальные, №10 - Запорожье (12733) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
65,79
Экономия: -3,19 грн
62,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
83,78
Экономия: -4,58 грн
79,20 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
68,93 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
88,99
Экономия: -14,69 грн
74,30 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (19)
88,99
Экономия: -14,69 грн
74,30 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
80,29 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
81,58
Экономия: -4,48 грн
77,10 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
81,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: суппозитории ректальные (5)
63,88 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
81,78
Экономия: -5,68 грн
76,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
71,78
Экономия: -3,56 грн
68,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
78,29
Экономия: -3,99 грн
74,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
76,75 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
86,34
Экономия: -10,11 грн
76,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1), суппозитории ректальные (1)
85,75
Экономия: -11,10 грн
74,65 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
80,99
Экономия: -6,69 грн
74,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
90,00
Экономия: -15,20 грн
74,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
65,12
Экономия: -2,40 грн
62,72 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1), суппозитории ректальные (1)
83,03
Экономия: -6,80 грн
76,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1), суппозитории ректальные (1)
78,49
Экономия: -6,15 грн
72,34 грн