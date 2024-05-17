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Бетиол® суппозитории ректальные, №10 - Львов (12733) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
69,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
79,37
Экономия: -3,57 грн
75,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
84,99
Экономия: -10,71 грн
74,28 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
69,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
85,99
Экономия: -11,71 грн
74,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
78,13
Экономия: -5,88 грн
72,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), суппозитории ректальные (1)
82,93
Экономия: -10,95 грн
71,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
98,99
Экономия: -24,71 грн
74,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
74,28 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
89,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
108,99
Экономия: -34,71 грн
74,28 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
64,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
90,99
Экономия: -16,71 грн
74,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: суппозитории ректальные (5)
92,99
Экономия: -18,71 грн
74,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -25,71 грн
74,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
70,83
Экономия: -2,61 грн
68,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
110,50
Экономия: -36,22 грн
74,28 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
89,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
81,60
Экономия: -4,10 грн
77,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: суппозитории ректальные (5)
89,50
Экономия: -15,22 грн
74,28 грн