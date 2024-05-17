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Анальгин для детей суппозитории ректальные 0,25 г блистер, №10 - Запорожье (40511) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
66,71
Экономия: -10,09 грн
56,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
57,50 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
63,71
Экономия: -9,21 грн
54,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
67,93
Экономия: -8,31 грн
59,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
46,29
Экономия: -1,67 грн
44,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
26,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
53,42
Экономия: -2,72 грн
50,70 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1), блистер (1)
63,59
Экономия: -5,37 грн
58,22 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (2)
63,04
Экономия: -3,71 грн
59,33 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1), блистер (1)
64,50
Экономия: -9,67 грн
54,83 грн
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Открыто Закроется через 19 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
64,86
Экономия: -8,17 грн
56,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Никополь, просп. Трубников, 25/2
Всего: упаковка (1)
67,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
60,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
65,96
Экономия: -6,57 грн
59,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Святогорская, 14-А
Всего: блистер (1)
60,66 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (1)
67,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (1)
60,18 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1)
67,36 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
51,53
Экономия: -1,77 грн
49,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
38,25
Экономия: -1,67 грн
36,58 грн