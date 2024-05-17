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Анальгин для детей суппозитории ректальные 0,25 г блистер, №10 - Одесса (40511) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (2)
63,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
65,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (2)
57,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
55,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
67,24 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (2)
62,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
62,88
Экономия: -6,37 грн
56,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (2)
54,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
67,57
Экономия: -7,98 грн
59,59 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: суппозитории ректальные (5)
56,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
Всего: суппозитории ректальные (5)
56,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
53,31
Экономия: -3,73 грн
49,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (2)
48,77 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Костанди, 162/2
Всего: упаковка (1)
67,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
56,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
72,96
Экономия: -11,08 грн
61,88 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Всего: упаковка (1)
65,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
Всего: упаковка (1)
70,84
Экономия: -11,72 грн
59,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
Всего: упаковка (1)
52,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
67,16
Экономия: -7,58 грн
59,58 грн