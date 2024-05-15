Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрийАнальгин для детейЦены в аптеках

Анальгин для детей суппозитории ректальные 0,25 г блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (40511) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
53,23
Экономия: -3,47 грн
49,76 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1)
67,36 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
65,83
Экономия: -6,44 грн
59,39 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
60,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (1)
60,18 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (1)
67,04 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (2)
63,82
Экономия: -9,08 грн
54,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1), блистер (1)
64,45
Экономия: -9,62 грн
54,83 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
38,88
Экономия: -2,30 грн
36,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Святогорская, 14-А
Всего: блистер (1)
60,66 грн
В других городах:
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (2)
60,52
Экономия: -4,21 грн
56,31 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кринички, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
57,96 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1), блистер (1)
63,22
Экономия: -5,00 грн
58,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (2)
63,89
Экономия: -4,56 грн
59,33 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
64,36
Экономия: -6,14 грн
58,22 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
69,28
Экономия: -9,66 грн
59,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
67,14
Экономия: -10,52 грн
56,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
53,49
Экономия: -2,79 грн
50,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
57,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
63,73
Экономия: -9,23 грн
54,50 грн